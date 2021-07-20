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16:37 (мск), источник: N + 1

New Shepard совершил первый суборбитальный пилотируемый полет

В космосе побывали четыре туриста.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Частная космическая компания Blue Origin успешно провела первый пилотируемый суборбитальный полет многоразовой системы New Shepard. В космосе побывали четыре туриста, в том числе основатель компании Джефф Безос, его брат Марк Безос, а также самый молодой и самый старый астронавт в мире. Трансляция запуска велась на Youtube.

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Blue Origin разрабатывает систему New Shepard с 2006 года. Она предназначена для проведения суборбитальных туристических полетов, во время которых пассажиры достигнут высоты более 100 километров, оказавшись за линией Кармана, что означает нахождение в космосе. Система позиционируется как многоразовая и состоит из одноступенчатой ракеты и шестиместной пассажирской капсулы. Весь полет проходит в автоматическом режиме. Компания провела уже пятнадцать испытательных полетов и протестировала систему аварийного спасения и систему точной посадки.

В рамках нового полета NS-16 четвертая модель системы NS-4 совершила первый полет с людьми на борту. В космос отправились основатель компании Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк Безос, 82-летняя Уолли Фанк (Wally Funk), которая в 1961 году прошла отбор в программу женщин-астронавтов (известная как «Меркурий-13»), но так и не попала в космос, а также 18-летний студент Оливер Дэемен (Oliver Daemen), полет которого был оплачен его отцом — миллиардером и основателем нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners.

Таким образом, результатом полета стало появление самого молодого и самого старого астронавтов в мире.
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Сам полет начался в 16:00 по московскому времени и занял около 11 минут. Вначале ракета стартовала вертикально вверх и начала разгон, а через три минуты от нее отделилась капсула, которая по инерции продолжала набирать высоту и пересекла линию Кармана, при этом пассажиры получили возможность побыть 3−4 минуты в невесомости. Затем ракета села на площадку в трех километрах от стартовой позиции, а капсула на трех парашютах совершила мягкую посадку на скорости около 45 сантиметров в секунду.

Ранее ракетоплан компании Virgin Galactic, выступающей конкурентом Blue Origin, совершил очередной пилотируемый полет, в ходе которого свозил в космос сразу шесть человек, в том числе основателя компании Ричарда Брэнсона. А 21 июля в космос отправится новый модуль МКС — «Наука», который ждал этого момент не один десяток лет.

Александр Войтюк

 New Shepard совершил первый суборбитальный пилотируемый полет
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