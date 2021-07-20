Самый богатый человек в мире вернулся из космоса

Космический корабль New Shepard, на борту которого Джефф Безос и еще три человека поднялись в космос, благополучно совершил посадку.
«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», — говорится в сообщении на странице разработавшей корабль компании Blue Origin.
После старта с космодрома капсула New Shepard пересекла так называемую линию Кармана, которая проходит на высоте 100 км и отделяет атмосферу Земли от космоса. По данным Blue Origin, корабль достиг высоты 107 км над уровнем моря (105 км над местом старта), развив во время полета скорость 3595 км/ч. Общая продолжительность полета составила 10 минут 10 секунд.
После того, как спускавшаяся на парашютах капсула благополучно приземлилась, Безос через иллюминатор показал подошедшим к кораблю спасателям большой палец, а еще через несколько минут благополучно выбрался из корабля. Вслед за ним вышли и остальные пассажиры — брат миллиардера Марк, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен.
Таким образом, в космосе побывали одновременно и старейший (ранее рекорд удерживал Джон Гленн, слетавший в 77 лет), и самый молодой астронавты в мире.
Частная космическая компания Blue Origin существует на средства Джеффа Безоса. Компания была основана в 2000 году. Первые тестовые прототипы ракеты New Shepard появились уже в середине нулевых, однако первый успешный запуск в космос состоялся только в 2015 году.
11 июля британский миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон на ракетоплане Unity поднялся на высоту в 86 км над землей, а затем успешно приземлился в космопорту в штате Нью-Мексико. Его сопровождали астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес. Управляли ракетопланом два пилота — Дэйв Маккай и Майкл Масуччи. Компания Безоса Blue Origin не признала полет Брэнсона космическим, заявив, что ракетоплан не преодолел линию Кармана, а значит, не заходил в космическое пространство.