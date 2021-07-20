18:32 (мск), источник: ТАСС
«Шоколадное или сливочное?» Какое мороженое выбирал Путин на авиасалоне МАКС
Президент России 20 июля традиционно попробовал мороженое во время посещения МАКС.
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О том, как Владимир Путин в разные годы пробовал мороженое в день официального открытия авиакосмической выставки — в материале ТАСС.
2005 год
Впервые о том, что Владимир Путин попробовал мороженое в Жуковском, ТАСС сообщил 16 августа 2005 года. Тогда, переезжая между павильонами 7-го Международного авиасалона, российский президент остановил свой кортеж около лотка с мороженым фирмы Nestle. Владимир Путин попросил у продавщицы «простое мороженое».
Получив клубничный и шоколадный рожки Extreme, президент попытался расплатиться купюрой в 1 тыс. рублей, однако у продавщицы не нашлось сдачи. После этого глава государства протянул ей купюру в 500 рублей, вернулся к машине и покинул выставку.
2007 год
Владимир Путин осмотрел экспозицию авиакосмического салона МАКС 21 августа. Покидая выставку, глава государства сел в автомобиль. Однако кортеж, как сообщал корреспондент
2009 год
18 августа, ознакомившись с новинками МАКС, Владимир Путин, занимавший тогда пост
2011 год
Владимир Путин посетил авиакосмический салон 17 августа и в ходе осмотра выставки попробовал мороженое вместе с главой «Ростехнологий» Сергеем Чемезовым и
«Я ему должен 60 рублей», — признался потом журналистам Иванов. Когда Путин угощал мороженым
2015 год
В 2015 году президент Владимир Путин побывал на открытии авиасмотра 25 августа. Однако впервые прошел мимо лотков с мороженым, не проявив к ним интереса.
2017 год
18 июля глава государства, посещая авиасалон, в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к прилавку, где в большом ассортименте было представлено мороженое российских производителей. В частности, «Вологодское» и «Коровка из Кореновки». Президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике. Он расплатился тысячной купюрой, продавец начала было искать сдачу, но Путин решил угостить всех.
«На сдачу дайте им», — кивнул он в сторону сопровождавших его чиновников.
2019 год
27 августа на авиасалоне Владимир Путин угостил мороженым турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Подойдя к холодильнику, президент России поинтересовался ассортиментом, и продавец рассказала о имеющихся в продаже сортах. «Вологодское давайте», — сказал президент и протянул мороженое Эрдогану, после чего выбрал для себя «Коровку из Кореновки».
«Шоколадное или сливочное?» — спросила продавец. «Давайте и то, и другое», — засмеялся Путин и протянул продавцу купюру в 5 тыс. рублей. «Сдачу министру отдайте, — кивнул президент в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова. — Это ему на развитие авиации». «Спасибо за щедрость», — засмеялся министр. Позже к холодильнику с мороженым подошел глава Минобороны Сергей Шойгу, вскоре к нему присоединился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который выбрал «радужное» — один из сортов «Чистой Линии». «У нас операция [по стыковке корабля “Союз МС-14” к Международной космической станции] прошла успешно», — заметил он, обращаясь к журналистам.