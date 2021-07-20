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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Упавший под лед телефон вернулся к владельцу через два года

Неожиданная находка.

Рыбак Эван Байингтон из США внезапно воссоединился со своим бумажником и телефоном, которые считал потерянными навсегда.

Два года назад Байингтон рыбачил на льду водохранилища Дир-Крик в штате Юта. Телефон с бумажником лежали у него на коленях. Забыв об этом, рыбак встал, и они упали в прорубь. Достать их у мужчины не было шанса, сообщает UPI.

Однако недавно местный инструктор по дайвингу Мэтью Весселинк погружался в Дир-Крик вместе с учениками. В шести метрах под собой он заметил телефон и бумажник с кредитными картами и 56 долларами наличных.

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Водохранилище Дир-Крик

Весселинк связался с хозяином находки в соцсетях, и мужчины договорились встретиться в августе, чтобы Байингтон смог забрать свои вещи.

«Здорово, что в мире еще остались честные и добрые люди — такие, как Мэтью», — прокомментировал рыбак необычный случай.

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