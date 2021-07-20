Упавший под лед телефон вернулся к владельцу через два года

Рыбак Эван Байингтон из США внезапно воссоединился со своим бумажником и телефоном, которые считал потерянными навсегда.
Два года назад Байингтон рыбачил на льду водохранилища Дир-Крик в штате Юта. Телефон с бумажником лежали у него на коленях. Забыв об этом, рыбак встал, и они упали в прорубь. Достать их у мужчины не было шанса, сообщает UPI.
Однако недавно местный инструктор по дайвингу Мэтью Весселинк погружался в Дир-Крик вместе с учениками. В шести метрах под собой он заметил телефон и бумажник с кредитными картами и 56 долларами наличных.
Весселинк связался с хозяином находки в соцсетях, и мужчины договорились встретиться в августе, чтобы Байингтон смог забрать свои вещи.
«Здорово, что в мире еще остались честные и добрые люди — такие, как Мэтью», — прокомментировал рыбак необычный случай.