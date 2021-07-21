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03:59 (мск), источник: ТАСС

Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: РИА "Новости"

«Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — отметил он.

Пандемия как испытание

По его мнению, пандемия коронавируса является испытанием, с которым мир не справляется.

«Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется», — отметил он, добавив, что к окончанию Олимпийских игр в Токио 8 августа, по прогнозам, в мире из-за коронавируса «умрут больше 100 тыс. человек».

Шанс остановить пандемию

Вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и позволит перезапустить мировую экономику, полагает Гебрейесус.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», — добавил он.

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