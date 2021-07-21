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10:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Специалисты оценили риск распространения оспы обезьян в России

Ранее такой диагноз подтвердили у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии.

Источник: AP 2021

Угроза распространения оспы обезьян в России маловероятна, однако специалисты мониторят ситуацию, сообщили в ГНЦ «Вектор», передает РИА Новости.

Ранее такой диагноз был подтвержден у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.

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Как отметили в научном центре, дальнейшее распространение в мире оспы обезьян среди людей возможно, поэтому ученые наблюдают за этим заболеванием в приоритетном порядке.

Регулярные случаи завоза оспы обезьян из Африки фиксируются в последние годы, три случая выявлены в Великобритании в 2021 году и три — в 2018 году, по одному — в Сингапуре в 2019 году и в Израиле в 2018 году.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в 2021 году зарегистрировать новую вакцину от оспы, препарат проходит клинические испытания. В новой разработке «с помощью генной инженерии были “выключены” шесть опасных генов», что делает ее безопаснее существующих вакцин.

Во время загрузки произошла ошибка.
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