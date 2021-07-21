15:21 (мск), источник: Daily Storm
В СКР рассказали о «подземной тюрьме» под Петербургом
Правоохранители не нашли в бункере следов пребывания людей.
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Следственный комитет раскрыл информацию о «бункере» во Всеволожском районе Ленинградской области, который в СМИ окрестили подземной тюрьмой. Как заявила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Мария Добрынина, подземное строение нашли в рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины. Подземное сооружение не использовалось в качестве тюрьмы.
«В ходе осмотра было установлено, что дом [над бункером] нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», — передает РИА Новости слова Добрыниной.
Добрынина заявила, что Следственный комитет не считает найденный бункер частной тюрьмой, как об этом пишут СМИ. Специалисты ведомства провели несколько экспертиз, по итогам которых не установили следов пребывания людей в подземном строении: «По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических,
Также Добрынина заявила, что участок, под которым находится бункер, формально принадлежит жителю
Об обнаружении бункера стало известно 19 июля. В подземных помещениях журналисты обнаружили камеры с двухъярусными кроватями, встроенными унитазами и умывальниками, пункт охраны. Также они обнаружили строение, похожее на крематорий. По данным портала 47news, журналисты которого нашли бункер, владелец строения связан с бывшим сотрудником ФСИН.