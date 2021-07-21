Любители из Британии нашли сотни окаменелостей, разглядывая электронную карту

Палеонтологи-любители Невилл и Салли Холлингворт из Великобритании обнаружили сотни редких морских окаменелостей, рассматривая ландшафт Уилтшира на онлайн-карте.
Среди находок — многие виды морских лилий и звезд. Они встречаются довольно редко, поскольку их многопластинчатый скелет очень хрупкий и быстро разрушается, сообщает Daily Mail. Все находки относятся к средней юре (174−164 миллиона лет назад).
Холлингворты стали рассматривать карты во время карантина. Они обратили внимание на местный карьер и связались с его хозяином, попросив разрешение посетить эту частную собственность.
Спустившись на дно карьера, Холлингворты заметили, что слой глины перемешан с множеством небольших окаменелостей криноидей. Семейная пара сообщила о находке в Музее естественной истории страны, который вскоре начал раскопки.
По словам ученых, находки сохранились удивительно хорошо. Они обогатят представления о флоре и фауне региона Юрского периода.
Еще больше интересного о находках