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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Любители из Британии нашли сотни окаменелостей, разглядывая электронную карту

Хрупкие находки относятся к Юрскому периоду.

Палеонтологи-любители Невилл и Салли Холлингворт из Великобритании обнаружили сотни редких морских окаменелостей, рассматривая ландшафт Уилтшира на онлайн-карте.

Среди находок — многие виды морских лилий и звезд. Они встречаются довольно редко, поскольку их многопластинчатый скелет очень хрупкий и быстро разрушается, сообщает Daily Mail. Все находки относятся к средней юре (174−164 миллиона лет назад).

Холлингворты стали рассматривать карты во время карантина. Они обратили внимание на местный карьер и связались с его хозяином, попросив разрешение посетить эту частную собственность.

Спустившись на дно карьера, Холлингворты заметили, что слой глины перемешан с множеством небольших окаменелостей криноидей. Семейная пара сообщила о находке в Музее естественной истории страны, который вскоре начал раскопки.

По словам ученых, находки сохранились удивительно хорошо. Они обогатят представления о флоре и фауне региона Юрского периода.

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