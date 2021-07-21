«Ситуация на грани»: Аксенов назвал условие закрытия Крыма для туристов

«Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
При этом Аксенов заявил, что уже получает требования закрыть Крым от туристов.
«Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина — 42−43% — за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход», — сказал глава республики.
Сейчас, по его словам, «ситуация на грани», и властям «надо балансировать, искать компромиссы».
Аксенов также обратился к жителям региона и предпринимателям, попросив соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. «Единственное лекарство — разобщение, не подходите близко, надевайте в общественном транспорте маски. Уважаемые туристы, тоже прошу: помните, что возможности нашей медицины не безграничны», — сказал он.
По данным оперативного штаба, в Крыму за последние сутки коронавирус выявили у 404 человек. Суточный прирост инфицированных пятый день подряд держится выше отметки в 400 случаев. Общее число заболевших приближается к отметке в 56 000 человек.