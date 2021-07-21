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16:59 (мск), источник: РБК

Эксперты предупредили о риске взлома и оформления кредита на «Госуслугах»

Преступники начали получать доступ к личным кабинетам на госуслугах, менять там номера и адреса электронной почты и брать от имени зарегистрированных граждан кредиты. Эксперты предупреждают: единственная защита — это бдительность.

Источник: Reuters

Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, предупредили опрошенные РБК эксперты.

«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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Эти повышенные риски — обратная сторона удобства сервиса, который позволяет совершить множество операций. «Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций», — предположил Ульянов.

Сейчас повысить уровень защиты, по словам эксперта, можно, включив двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль. Однако полностью уберечься от действий мошенников это не поможет.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев также предупредил о высоком риске мошеннических действий с кредитами и микрозаймами, которые взяли через профиль на госуслугах. Лебедев тоже отметил, что онлайн-сервисы сегодня хоть и удобны, но небезопасны. Обезопасить себя можно, только если не расслабляться и не надеяться, что государство тебя защитит.

Директор по развитию компании «Тридиви» (3DiVi Inc) Дмитрий Морозов заявил, что ему не известно о фактах взлома профилей на госуслугах, но допустил такую возможность. Он надеется, что надежность аккаунтов сможет повысить биометрия, например вход по FaceID или скану сетчатки.

Сообщения о взломах личных кабинетов на госуслугах стали появляться в социальных сетях в июле. Пользователи сообщали, что преступники меняли привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляли заявки на получение кредитов и микрозаймов.

Екатерина Костина, Михаил Котляр

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