Эксперты предупредили о риске взлома и оформления кредита на «Госуслугах»

Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, предупредили опрошенные РБК эксперты.
«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Эти повышенные риски — обратная сторона удобства сервиса, который позволяет совершить множество операций. «Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций», — предположил Ульянов.
Сейчас повысить уровень защиты, по словам эксперта, можно, включив двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль. Однако полностью уберечься от действий мошенников это не поможет.
Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев также предупредил о высоком риске мошеннических действий с кредитами и микрозаймами, которые взяли через профиль на госуслугах. Лебедев тоже отметил, что онлайн-сервисы сегодня хоть и удобны, но небезопасны. Обезопасить себя можно, только если не расслабляться и не надеяться, что государство тебя защитит.
Директор по развитию компании «Тридиви» (3DiVi Inc) Дмитрий Морозов заявил, что ему не известно о фактах взлома профилей на госуслугах, но допустил такую возможность. Он надеется, что надежность аккаунтов сможет повысить биометрия, например вход по FaceID или скану сетчатки.
Сообщения о взломах личных кабинетов на госуслугах стали появляться в социальных сетях в июле. Пользователи сообщали, что преступники меняли привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляли заявки на получение кредитов и микрозаймов.
Екатерина Костина, Михаил Котляр