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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Антитела к коронавирусу обнаружены у двух третей жителей Индии

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 есть у 67,6% жителей Индии, сообщает Times of India со ссылкой на данные последнего серологического исследования, проводившегося властями страны.

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Несмотря на столь высокий показатель, власти Индии предупредили граждан, что им не стоит пренебрегать мерами безопасности, так как процент граждан с антителами сильно разнится в зависимости от региона.

«Полученные результаты ясно показывают, что есть луч надежды, но нет места для самоуспокоенности. Мы должны придерживаться поведения и вовлеченности сообщества, соответствующих обстоятельствам пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований (ICMR) Балрам Бхаргава.

Предыдущее исследование проводилось властями Индии в декабре—январе, и тогда антитела были обнаружены только у 25% населения.

При этом ранее сообщалось, что власти Индии могли в десять раз занизить статистические данные по количеству погибших в стране от коронавирусной инфекции.

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