Антитела к коронавирусу обнаружены у двух третей жителей Индии

Несмотря на столь высокий показатель, власти Индии предупредили граждан, что им не стоит пренебрегать мерами безопасности, так как процент граждан с антителами сильно разнится в зависимости от региона.
«Полученные результаты ясно показывают, что есть луч надежды, но нет места для самоуспокоенности. Мы должны придерживаться поведения и вовлеченности сообщества, соответствующих обстоятельствам пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований (ICMR) Балрам Бхаргава.
Предыдущее исследование проводилось властями Индии в декабре—январе, и тогда антитела были обнаружены только у 25% населения.
При этом ранее сообщалось, что власти Индии могли в десять раз занизить статистические данные по количеству погибших в стране от коронавирусной инфекции.