Путин назвал бессмысленный способ борьбы с коронавирусом

Глава государства выразил надежду на то, что совместную с другими странами работу в борьбе с коронавирусом удастся организовать.
«Потому что отдельно бороться — это бессмысленно», — считает Путин.
Вместе с тем он заявил, что в большинстве своем люди понимают, что нужно привиться от коронавируса, однако навязывать прививку нельзя.
«Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации», — добавил президент.
По его словам, темпы вакцинации от COVID-19 в России необходимо повышать. Путин считает, что лето 2021 года стало для страны очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали», — заметил он.
Обращаясь к участникам совещания, Путин призвал подумать о дополнительной поддержке медработников из-за пандемии. «Прошу здесь сказать, какие могут быть дополнительные решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию», — сказал глава государства, напомнив, что на всех органах власти, задействованных в борьбе с распространением COVID-19, лежит особая ответственность.
На прошлой неделе Путин заявлял, что российской экономике в целом удалось преодолеть последствия пандемии коронавируса, и в этом году страна может выйти на динамику роста. «Реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста», — сказал он.
Президент также заявил о готовности России делиться с другими странами своими антикризисными наработками, «в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики».