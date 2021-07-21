18:30 (мск), источник: Известия
«Протон-М» с модулем «Наука» стартовал к МКС с космодрома Байконур
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» на ракете «Протон-М» 21 июля стартовал к МКС с космодрома Байконур.
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Запуск, как и планировалось, произошел в 17:58 мск с площадки № 200.
Предполагается, что полет модуля к МКС составит восемь суток, стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда» ожидается 29 июля, предварительно в 16:26 мск.
В начале июня российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС совершили первый выход в открытый космос в этом году. Космонавты во время выхода совместили ресурсные работы, космические эксперименты и подготовку МКС к приему многоцелевого лабораторного модуля «Наука».
В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что новый российский модуль станции позволит проводить эксперименты в открытом космосе и даст дополнительную каюту для космонавта. Так, появится порядка 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля, что позволит проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС.
Также за счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.