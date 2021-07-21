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18:40 (мск), источник: Известия

Отметки о браке и детях будут ставить в паспортах россиян по желанию

Отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в российских паспортах по желанию. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

"По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:

  • о регистрации и расторжении брака;
  • о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста);
  • о ранее выданных паспортах;
  • о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ", — говорится в документе.

Кроме того, по желанию гражданина РФ будут внесены данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), группе крови и резус-факторе.

Обязательными в российском паспорте останутся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Ранее по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе и ИНН.

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16 июля правительство сократило срок оформления российского паспорта, с 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

Кроме того, правительство продлило срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет, он составит 90 дней.

Ранее, в апреле, в МВД РФ подготовили законопроект, который предполагал внести изменения на последней странице российского паспорта, дополнив текст памятки для гражданина и внеся по желанию его владельца данные о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания данного документа недействительным, пишет «Газета.ру».

На сегодняшний день действующим положением о паспорте граждан Российской Федерации документ могут получить лица в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно.

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