18:40 (мск), источник: Известия
Отметки о браке и детях будут ставить в паспортах россиян по желанию
Отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в российских паспортах по желанию. Соответствующее постановление, подписанное
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"По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:
Кроме того, по желанию гражданина РФ будут внесены данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), группе крови и
Ранее по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и
16 июля правительство сократило срок оформления российского паспорта, с 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.
Кроме того, правительство продлило срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет, он составит 90 дней.
Ранее, в апреле, в МВД РФ подготовили законопроект, который предполагал внести изменения на последней странице российского паспорта, дополнив текст памятки для гражданина и внеся по желанию его владельца данные о группе крови и
На сегодняшний день действующим положением о паспорте граждан Российской Федерации документ могут получить лица в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно.