19:25 (мск), источник: Коммерсантъ
В России от коронавируса вакцинировались 33,6 млн граждан
В России наблюдается активная вакцинация граждан от коронавируса, случаев поствакцинальных осложнений в стране не зарегистрировано. Об этом заявила
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«На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями и в отдельных случаях — кратковременным повышением температуры», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Завершили вакцинацию 22,6 млн граждан. Доля привившихся от коронавируса меньше всего среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет, констатировала Голикова.
Перейти к вакцинации россиян от коронавируса раз в год можно будет после достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, считает Голикова.
Она добавила, что достижение коллективного иммунитета к инфекции является близкой перспективой для 17 российских регионов. В их числе — Москва,
По словам
Президент России Владимир Путин отметил, что темпы вакцинации от коронавируса необходимо повышать. При этом навязывать прививку гражданам нельзя, считает глава государства.