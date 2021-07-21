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19:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В России от коронавируса вакцинировались 33,6 млн граждан

В России наблюдается активная вакцинация граждан от коронавируса, случаев поствакцинальных осложнений в стране не зарегистрировано. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. По ее словам, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили порядка 33,6 млн россиян.

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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, побочные явления, как правило, ограничиваются местными реакциями и в отдельных случаях — кратковременным повышением температуры», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

Завершили вакцинацию 22,6 млн граждан. Доля привившихся от коронавируса меньше всего среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет, констатировала Голикова.

При этом заболеваемость коронавирусом снижается в 10 регионах России, в 67 субъектах она растет.

Перейти к вакцинации россиян от коронавируса раз в год можно будет после достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, считает Голикова.

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Она добавила, что достижение коллективного иммунитета к инфекции является близкой перспективой для 17 российских регионов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, республики Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

По словам вице-премьера, Россия может добиться коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% к 1 ноября. С июля по сентябрь 2021 года в гражданский оборот должно поступить более 67 млн доз вакцин от COVID-19.

Президент России Владимир Путин отметил, что темпы вакцинации от коронавируса необходимо повышать. При этом навязывать прививку гражданам нельзя, считает глава государства.

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