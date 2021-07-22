Россияне боятся обязательной вакцинации от коронавируса, погоды, цен и клещей

Третья волна коронавируса присутствовала и среди явлений, тревоживших россиян в первом квартале, но на этот раз она вышла в лидеры. Вместе с ней в десятку главных фобий вошли обязательная вакцинация, погодные аномалии, инфляция и рост цен, телефонное/банковское мошенничество, нападения клещей, неопределенность с отпуском, «черная плесень» (вспышка мукормикоза в Индии), возможность признания физического лица иностранным агентом, а также недостаточная безопасность детей в школах.
Эксперты КРОС отмечают, что по уровню значимости тем для граждан (так называемый индекс приживаемости) на первое место вышел страх, связанный именно с вакцинацией от коронавируса, а не боязнь собственно болезни и ее последствий.
«Граждан тревожили прямые или завуалированные угрозы работодателей об отстранении, лишении зарплат или премий, отпусков, возможность увольнения (несмотря на медотводы, противопоказания, наличие антител) в случае отказа от вакцинирования», — поясняют авторы исследования.
Как ранее сообщал «Ъ», отстранение от работы непривитых сотрудников тех категорий, на которые распространена обязательная вакцинация, является недопустимым только при наличии медотвода.
Напомним, «Национальный индекс тревожностей» раз в квартал выявляет и ранжирует фобии граждан на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях. В первом квартале этого года индекс показывал, что россияне больше всего боялись роста цен на продукты питания, протестов и давления государства на соцсети, угрозы «революции и потрясений» из-за ареста и осуждения Алексея Навального, обострения российско-американских отношений и вооруженного конфликта в Донбассе, а также продолжения пандемии (появления новых штаммов, введения ковид-паспортов и обязательной вакцинации), паводков и нашествия волков.
«Второй квартал 2021 года получился динамичным. В начале периода темы пандемии и вакцинации были для людей на втором плане. Но в июне на фоне новой вспышки COVID-19 в Москве (а затем в регионах) и последующего введения обязательной вакцинации для отдельных групп граждан они стали главными, — объясняет директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев.— Причем у обязательной вакцинации индекс приживаемости почти в три раза больше, чем у самой третьей волны».
Исследователи считают, что недоверие россиян к вакцинам говорит о недостатках разъяснительной работы.
Отметим, в начале квартала Credit Suisse опубликовал данные, согласно которым доверие россиян к отечественным вакцинам было в полтора раза ниже среднего показателя для восьми крупнейших развивающихся стран, располагающих собственным препаратом (40% против 60%). Тем не менее 20 июля мэр столицы Сергей Собянин оценил количество привитых двумя компонентами москвичей в 2,2 млн человек. 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России число получивших оба компонента вакцины составляет 21,6 млн человек; первый компонент получили 33,6 млн человек.
Из других «тревожностей» исследователи обращают внимание на сезонную боязнь клещей. Телефонное мошенничество исследователи также считают проблемой, которая «буквально выплескивается наружу» и даже «требует жесткого вмешательства со стороны государства».
В докладе также говорится о «псевдофобиях» — темах, которые присутствовали в СМИ, но не вызвали у россиян особого беспокойства. Среди таких оказались новые штаммы коронавируса и паводки.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский согласен, что на фоне третьей волны пандемии коронавирусная тематика снова стала доминировать в информационном поле и влиять на восприятие всех проблем и оценок происходящего. «Ковидная тематика связана с вакцинацией, со страхом заболеть, с экономикой, это все сплетено в единый клубок, — говорит социолог. — Но основные опасения граждан находятся прежде всего в сфере экономики: насколько новые угрозы, связанные с третьей волной, могут привести к ограничениям, которые повлияют на экономическую мобильность граждан, и смогут ли они работать, зарабатывать деньги. Чувствительность к теме вакцинации обусловлена тем, что она воспринимается как инструмент регулирования. Поэтому и тревожность как переживание некой угрозы при отсутствии причины сейчас очень высока».
«Это не индекс тревожностей, а индекс слухов, — комментирует рейтинг директор центра полевых исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. — Какое отношение они имеют к реальным тревогам — это еще нужно замерять, дистанция может быть очень большой». Впрочем, составители рейтинга и не скрывают, что предметом их внимания является сочетание новостей и их обсуждения в соцсетях.
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