04:10 (мск), источник: ТАСС
Байден считает, что имеющиеся вакцины защищают от всех разновидностей коронавируса
Президент США утверждает, что люди не заразятся СOVID-19, если прошли вакцинацию.
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«Вакцины справляются с любым вирусом, в том числе с
Ранее в среду издание The New England Journal of Medicine опубликовало результаты исследований, согласно которым полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech, а также компании AstraZeneca обеспечивает высокую степень защиты от