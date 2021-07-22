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04:10 (мск), источник: ТАСС

Байден считает, что имеющиеся вакцины защищают от всех разновидностей коронавируса

Президент США утверждает, что люди не заразятся СOVID-19, если прошли вакцинацию.

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Источник: AP 2021

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Вакцинация разработанными до настоящего момента препаратами позволяет предохранить от всех известных разновидностей коронавируса, в том числе от штамма «дельта». Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо). Трансляция ведется на телеканале CNN.

«Вакцины справляются с любым вирусом, в том числе с дельта-вариантом, который легче передается и является более смертоносным для невакцинированных людей. Вы не заразитесь СOVID-19, если прошли вакцинацию», — сказал он.

Ранее в среду издание The New England Journal of Medicine опубликовало результаты исследований, согласно которым полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech, а также компании AstraZeneca обеспечивает высокую степень защиты от дельта-варианта коронавируса. По его сведениям, введение обоих компонентов препарата Pfizer и BioNTech давало 88-процентную защиту при заражении дельта-штаммом по сравнению с 93,7% при варианте «альфа». Две дозы вакцины AstraZeneca гарантировали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% — при альфа-варианте.

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