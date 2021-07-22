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16:09 (мск), источник: Смотрим

Ответа никто не ждал: мама австрийского мальчика рассказала о письме сына Путину

10-летний австриец Маттиас Брандштеттер отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину и получил ответ от российского посольства. Мама мальчика Сюзанна рассказала, что эта идея полностью принадлежала ее сыну. Она добавила, что в ее семье много говорят о политике и рассказывают детям о разных странах.

Источник: Reuters

Мама десятилетнего австрийца Маттиуса Брандштеттера рассказала о письме, которое ее сын отправил российскому президенту Владимиру Путину. Сюзанна Брандштеттер отметила, что эта идея полностью принадлежала мальчику.

Женщина рассказала РИА Новости, что в ее семье часто обсуждают политику и рассказывают детям о разных странах.

Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России. Нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали.
Сюзанна Брандштеттер

Женщина добавила, что она родом из Словакии, и сама испытывает определенную симпатию к России. По ее словам, сын видел документальные фильмы о ее родине, и знает, что словацкая культура имеет сходства с российской. Также Сюзанна отметила, что ее семья хотела бы однажды съездить в отпуск в Россию.

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«Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: “Мама, я должен написать письмо Путину”. Мы ему сказали, что у президента, конечно, есть другие заботы. В общем, мы сказали — хорошо, давай попробуем», — рассказала она. Женщина призналась, что какого-либо ответа от российских властей семья не ждала.

Маттиас Брандштеттер отправил письму Путину через российское посольство в Вене. Он написал, что страны Европы и Россия тесно связаны, и хотелось бы, чтобы они больше сотрудничали. Мальчик добавил, что в европейских странах многие относятся к России с симпатией. Он попросил российского лидера «не терять веру в Европу».

Российские дипломаты ответили мальчику, что РФ открыта для сотрудничества, и отправили ему подарки — портрет Путина с автографом и книги о России.

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