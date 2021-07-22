Ученый объяснил появление тысяч гигантских медуз на российском пляже

Кандидат биологических наук отметил, что большое количество медуз оказалось на побережье из-за жаркой погоды и повышенной солености воды. Ученый также предположил, что медузы покрыли побережье ковром из-за конкуренции в борьбе за пропитание.
Саяпин добавил, что большая часть медуз на российском побережье является корнеротами — этот вид обитает в Черном море. «Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности», — рассказал он.
Кроме того, сотрудник РАН предположил, что рост численности медуз может продолжиться в течение месяца или сохраниться до конца сентября. Это будет зависеть от погодных условий и других факторов. Он отметил, что в местах массового купания нужно установить боновые заграждения — они будут задерживать наиболее крупных медуз, которые могут обжечь человека или вызвать у аллергиков и детей серьезные реакции.
Ранее сообщалось, что в Азовском море в Краснодарском крае отдыхающие стали жаловаться на прозрачное желе в воде. Медузы заполонили станицу Голубицкую Темрюкского района и Должанскую Ейского района.
Самые крупные достигают 40 сантиметров в диаметре, из-за чего люди боятся заходить в воду.