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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученый объяснил появление тысяч гигантских медуз на российском пляже

Тысячи гигантских медуз, которые появились на побережье Азовского моря, попали на видео. Старший сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (РАН) Владимир Саяпин объяснил, что такое количество медуз оказалось на пляже из-за неблагоприятных для них условий, сообщает РИА Новости.

Кандидат биологических наук отметил, что большое количество медуз оказалось на побережье из-за жаркой погоды и повышенной солености воды. Ученый также предположил, что медузы покрыли побережье ковром из-за конкуренции в борьбе за пропитание.

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Саяпин добавил, что большая часть медуз на российском побережье является корнеротами — этот вид обитает в Черном море. «Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности», — рассказал он.

Кроме того, сотрудник РАН предположил, что рост численности медуз может продолжиться в течение месяца или сохраниться до конца сентября. Это будет зависеть от погодных условий и других факторов. Он отметил, что в местах массового купания нужно установить боновые заграждения — они будут задерживать наиболее крупных медуз, которые могут обжечь человека или вызвать у аллергиков и детей серьезные реакции.

Ранее сообщалось, что в Азовском море в Краснодарском крае отдыхающие стали жаловаться на прозрачное желе в воде. Медузы заполонили станицу Голубицкую Темрюкского района и Должанскую Ейского района.

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Самые крупные достигают 40 сантиметров в диаметре, из-за чего люди боятся заходить в воду.

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