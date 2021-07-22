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16:00 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне массово приготовились к ухудшению экономической ситуации

Россияне массово приготовились к ухудшению экономической ситуации в стране в ближайшие три месяца. В скорых переменах к лучшему при этом уверен каждый десятый гражданин. За последний квартал изменения в экономической ситуации в худшую сторону отметили большинство россиян, тогда как в лучшую — только 5%. К такому выводу пришли аналитики Ipsos по результатам опроса.

Источник: AP 2021

Согласно исследованию международной компании Ipsos, 76% россиян отметили изменения в экономической ситуации в стране в худшую сторону за последние три месяца, сообщил Inc. Никаких перемен не заметил каждый пятый (19%) опрошенный, об улучшениях заявили только 5% респондентов.

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Ожидания россиян по экономической ситуации оказались довольно пессимистичными. Ухудшений в ближайшие три месяца ждут 55% участников опроса. Каждый третий (34%) опрошенный, в свою очередь, уверен, что изменений вообще не будет. Верят в скорое улучшение экономической ситуации в России 11% респондентов.

В мае стало известно, что около трети россиян скептически относятся к будущему российской экономики. Тогда в её скорое восстановление верили менее четверти граждан. В то же время аналитики отмечали, что доля пессимистов за последний год заметно уменьшилась, хотя соотношение респондентов с позитивным и негативным настроями практически не изменилось.

По оценкам аналитиков, российская экономика уже вернулась на докризисный уровень, а третья волна коронавируса не помешает её восстановлению. К такому выводу они пришли, изучив производство в нефтяном секторе и розничные продажи.

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Дарья Щекина

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