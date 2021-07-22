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17:35 (мск), источник: Смотрим

Граффити с портретом Лаврова в Лондоне оказалось фейком

Сообщения о граффити с изображением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Лондоне оказались недостоверными. Кто-то просто подрисовал изображение на фото с сервиса Google Street View.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, на двухэтажном доме, на котором якобы нарисовали Лаврова, нет никаких изображений.

Ранее информацию о портрете Лаврова, сопровождаемом нецензурной надписью, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что оценивать произведения искусства должны в Министерстве культуры, однако к народному творчеству, выражающему «искреннюю симпатию», в МИДе относятся хорошо.

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