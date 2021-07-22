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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер нашел в канадском озере бутылку виски, утонувшую в 1964 году

На дне водоема остались и другие бутылки со спиртным.

Житель канадского города Барри Дитер Мюллер вместе с другом Адамом Блокзила и дайвером Дэйвой Дэвисоном в середине июля решил исследовать местное озеро Оттер.

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По словам мужчины, в разговоре с другом он вспомнил, как в далеком 1964 году его сосед разбил свою лодку в доке, и вместе с судном на дно ушла коробка с бутылками виски.

Мужчины решили проверить дно озера и отыскать затонувшие бутылки со спиртным. В итоге друзья наняли эксперта по дайвингу, который нашел в водоеме три бутылки виски, но лишь одна из них оказалась запечатанной и невредимой. По словам канадцев, прежде чем поступить в продажу, виски выдерживают около 12 лет, таким образом, найденному виски может быть минимум 69 лет, а то, что завод по производству этого виски еще в 1990-х прекратил его производство, лишь увеличивает стоимость найденного напитка.

Как рассказали охотники за сокровищами, на дне дайвер увидел еще несколько бутылок, которые он не смог достать из-за их труднодоступного положения. Но в ближайшее время мужчины планируют вернуться за ними на озеро, пишет местное издание Barrie today.

Екатерина Гура

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