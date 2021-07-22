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20:08 (мск), источник: РБК

Второй иностранный язык в школах сделали необязательным

Изучение второго иностранного языка в российских школах не является обязательным, это закреплено в новых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального и основного общего образования, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, это тот вариант, который принят, здесь такая формулировка… Возможность такая есть, но это не то, что [вводится] в обязательном порядке», — сказал он (цитата по ТАСС).

В предыдущих ФГОС, утвержденных в 2010 году, говорилось: «В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: <…> иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)».

В июле этого года Минюст зарегистрировал приказы Минпросвещения, утверждающие обновленные стандарты общего образования. В документе министерства говорится, что изучение второго иностранного языка «осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в организации необходимых условий».

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На основе ФГОС разрабатываются учебные программы и учебники. В 2017 году президент Владимир Путин поручил правительству проконтролировать «систематическое обновление содержания общего образования <…> с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, а также ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях».

Минпросвещения одобрило новые стандарты в 2019 году, обучение по ним начнется с сентября 2022-го, а по согласованию с родителями программу могут изменить в этом году.

В начале 2021 года Минпросвещения не стало вносить иностранный язык в список обязательных ЕГЭ, оставив в этом перечне русский язык и математику. Сделать этот экзамен обязательным планировали к 2022 году, но Национальный родительский комитет выступил против. В Рособрнадзоре объяснили решение неравенством в условиях преподавания и применения иностранных языков в разных регионах.

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