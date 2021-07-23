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07:23 (мск), источник: ТАСС

В МВД связали кадровую проблему с низкой экономической привлекательностью службы

В проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности также отметили сложные условия труда и высокую служебную нагрузку сотрудников ведомства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД России связало кадровую проблему ведомства с низкой экономической привлекательностью службы, а также сложными условиями труда и высокой служебной нагрузкой. Об этом говорится в подготовленном МВД РФ проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности, с которым ознакомился ТАСС.

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«На успешное решение вопросов кадрового обеспечения органов внутренних дел негативное влияние оказывает ряд социально-экономических факторов, таких как низкая экономическая привлекательность службы, сложные условия труда и высокая служебная нагрузка. В этой связи сохраняется значительное количество неукомплектованных штатных единиц», — говорится в документе.

При этом на сбережение личного состава, сохранение кадрового ядра, комплектование подразделений и служб системы МВД направляются значительные усилия, подчеркивается в проекте постановления. «Таким образом, приоритетного внимания заслуживает решение вопросов по обеспечению дальнейшего укрепления социальной защищенности и повышению уровня реальных доходов личного состава органов внутренних дел», — сказано в документе.

Вместе с тем важным направлением совершенствования борьбы с преступностью является надлежащее тыловое и медицинское обеспечение органов внутренних дел, отмечается в документе. Поэтому на постоянной основе осуществляется деятельность, направленная на материально-техническое и научно-техническое обеспечение, капитальное строительство, совершенствование ведомственной системы здравоохранения.

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