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09:34 (мск), источник: РБК

Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID

Власти США пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавируса, заявил в интервью радио NPR глава ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, в действиях Китая с самого начала не было прозрачности.

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Источник: Reuters

«Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения, появился ли коронавирус в результате нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — сказал он.

По словам главы ЦРУ, власти продолжают усердно изучать вопрос, однако есть вероятность, что узнать о происхождении COVID-19 так и не удастся.

«Возможно, как и в ситуации со многими другими вещами, мы никогда не придем к окончательному заключению», — сказал Бернс.

Глава ЦРУ также прокомментировал позицию Китая, который отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по второму этапу расследования о происхождении коронавируса.
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«Власти Китая изначально не продемонстрировали прозрачность и не сотрудничали с расследованием ВОЗ в полной мере. Недавно также было высказано предположение, что они откажутся от сотрудничества и на дальнейших этапах. И это крайне прискорбно», — заявил Бернс.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что версию об утечке коронавируса из лаборатории в Китае исключать пока рано. Он призвал Китай к открытому сотрудничеству и сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

В Китае эти планы ВОЗ раскритиковали. В частности, замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь обвинил организацию в «политическом позерстве» и «высокомерии по отношению к науке», напомнив, что по итогам первого расследования ВОЗ называла версию о лабораторном происхождении вируса «крайне маловероятной».

Кроме того, в КНР настаивают на версии, что COVID-19 передался человеку от какого-то животного. А в самой лаборатории в Ухане заявили, что там «никогда не было вируса».

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