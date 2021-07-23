Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID

«Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения, появился ли коронавирус в результате нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — сказал он.
По словам главы ЦРУ, власти продолжают усердно изучать вопрос, однако есть вероятность, что узнать о происхождении COVID-19 так и не удастся.
«Возможно, как и в ситуации со многими другими вещами, мы никогда не придем к окончательному заключению», — сказал Бернс.
Глава ЦРУ также прокомментировал позицию Китая, который отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по второму этапу расследования о происхождении коронавируса.
«Власти Китая изначально не продемонстрировали прозрачность и не сотрудничали с расследованием ВОЗ в полной мере. Недавно также было высказано предположение, что они откажутся от сотрудничества и на дальнейших этапах. И это крайне прискорбно», — заявил Бернс.
На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что версию об утечке коронавируса из лаборатории в Китае исключать пока рано. Он призвал Китай к открытому сотрудничеству и сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В Китае эти планы ВОЗ раскритиковали. В частности, замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь обвинил организацию в «политическом позерстве» и «высокомерии по отношению к науке», напомнив, что по итогам первого расследования ВОЗ называла версию о лабораторном происхождении вируса «крайне маловероятной».
Кроме того, в КНР настаивают на версии, что COVID-19 передался человеку от какого-то животного. А в самой лаборатории в Ухане заявили, что там «никогда не было вируса».