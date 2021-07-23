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10:53 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: никаких обязательных требований по вакцинации детей от ковида не планируется

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минздрав России не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса, заявил в пятницу глава министерства Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Заболеваемости [коронавирусной инфекцией] детей повышенной какой-то нет. Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МыВместе.

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5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода они будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация студентов

По словам министра, студентам старше 18 лет рекомендуется вакцинироваться от коронавируса перед 1 сентября.

Мой совет — пройти вакцинации раньше, до 1 сентября, и это правильно. Для того, чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание.
Михаил Мурашко
глава Минздрава

По словам Мурашко, также существует мнение, что после коронавируса у людей ухудшаются память и когнитивные способности. «Для студента, который получает огромный объем знаний, защитить себя — это важно», — сказал министр.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» — однокомпонентная.

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