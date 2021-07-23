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17:20 (мск), источник: ТАСС

Производитель презервативов выиграл дело в ЕСПЧ против правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Грузинская компания по производству презервативов AIISA выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против правительства Грузии. Об этом сообщили в организации «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), которая защищала интересы AIISA в ЕСПЧ.

Источник: Reuters

AIISA обратилась в ЕСПЧ в 2018 году после того, как Тбилисский городской суд, а затем и апелляционный оштрафовали компанию на 500 лари (более $160) за выпуск серии презервативов с упаковкой на религиозную тематику.

В 2018 году мэрия Тбилиси подала в суд иск против компании, утверждая, что выпускаемая ею продукция оскорбляет религиозные чувства людей.

Суд согласился с аргументами мэрии и оштрафовал AIISA на 500 лари, приказав изъять из производства презервативы на религиозную тематику.

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«Европейский суд по правам человека по делу “Гачечиладзе против Грузии” установил нарушение 10-й статьи Европейской конвенции (“Свобода выражения мнения”). Суд отметил, что дискуссия, которую вели национальные суды, ограничила компанию в праве свободы выражения, чем нарушили 10 статью конвенции», — сказано в сообщении.

Компания AIISA была основана жительницей Грузии Ани Гачечиладзе в 2017 году. В 2018 году она начала выпускать серию презервативов, на упаковке которых были изображены Царица Тамара, причисленная к лику Святых грузинской церковью, афоризмы из поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре». На упаковках также высмеивались разные религиозные догмы и выражения.

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