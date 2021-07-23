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12:47 (мск), источник: Смотрим

Международная олимпиада по физике: россияне обновили рекорд

Пятеро российских школьников получили золотые медали на Международной олимпиаде по физике. В этом году мероприятие проводилось в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки.

Источник: РИА "Новости"

«Ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль», — сообщили в Министерстве просвещения.

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В этом году соревнования проходили в Вильнюсском университете, однако из-за пандемии коронавируса организованы они были в онлайн-формате. Поэтому российская сборная решала задачи в Московском физико-техническом институте. Россию представляли Матвей Князев и Денис Исмагилов из физтех-лицея имени Капицы, Николай Кононенко из московской школы номер 57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы номер 1580, Данила Самоделкин из столичной школы номер 2007 ФМШ. Ранее они продемонстрировали свои знания на всероссийской олимпиаде школьников по физике.

К международному событию участники готовились на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра «Сириус».

Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить.
Сергей Кравцов
министр просвещения

Олимпиада состояла из двух туров, они прошли 19 и 21 июля. В мероприятии приняли участие порядка 450 школьников из 90 стран мира.

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