12:47 (мск), источник: Смотрим
Международная олимпиада по физике: россияне обновили рекорд
Пятеро российских школьников получили золотые медали на Международной олимпиаде по физике. В этом году мероприятие проводилось в
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«Ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль», — сообщили в Министерстве просвещения.
В этом году соревнования проходили в Вильнюсском университете, однако
К международному событию участники готовились на
Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить.
Олимпиада состояла из двух туров, они прошли 19 и 21 июля. В мероприятии приняли участие порядка 450 школьников из 90 стран мира.