14:04 (мск), источник: Смотрим
По делу Дудя назначили новую экспертизу
Суд назначил
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«Назначена судебная
Стоит отметить, что нынешнее заседание проходило без участия СМИ, поскольку в суде действуют санитарные ограничения. Сам Дудь на нем присутствовал.
На проверке видео с участием Дудя и его гостей настаивает Лига безопасного интернета. Эксперты усмотрели в двух роликах состав преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 УК РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). За это нарушителю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
Не так давно Моргенштерн сам стал фигурантом подобного дела. Суд постановил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков. Исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.