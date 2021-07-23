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14:04 (мск), источник: Смотрим

По делу Дудя назначили новую экспертизу

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу двух видеозаписей блогера Юрия Дудя. Речь идет о его интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. В них заметили пропаганду наркотиков.

«Назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения», — сообщила ТАСС представитель Зюзинского суда в пятницу, 23 июля.

Стоит отметить, что нынешнее заседание проходило без участия СМИ, поскольку в суде действуют санитарные ограничения. Сам Дудь на нем присутствовал.

На проверке видео с участием Дудя и его гостей настаивает Лига безопасного интернета. Эксперты усмотрели в двух роликах состав преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 УК РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). За это нарушителю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Не так давно Моргенштерн сам стал фигурантом подобного дела. Суд постановил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков. Исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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