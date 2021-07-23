Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 июляПродажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события
Фоторепортажи
14Скончался Петр Мамонов
20В Германии ввели режим военной катастрофы
13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зонд показал, что находится внутри Марса

Опубликованы новые подробности о коре, мантии и расплавленном ядре Красной планеты.

Источник: NASA

Ученые впервые узнали о том, из чего состоят кора и мантия Марса, какой они толщины, а также получили доказательства того, что ядро планеты расплавлено.

Сразу три научные статьи об этих открытиях были опубликованы накануне в Science.

Подобные измерения стали возможны благодаря сверхчувствительному сейсмометру, которым оснащен аппарат NASA InSight. Он приземлился на Марсе в 2018 году и с тех пор исследует сейсмическую активность и внутреннюю структуру планеты.

Читайте также
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Ученые обнаружили, что кора Марса оказалась тоньше, чем ожидалось. Она может иметь два или даже три подслоя. Они достигают глубины 20−37 км. В отличие от Земли, на Марсе нет тектонических плит. Его кора представляет собой плоский сплошной слой.

Под корой расположена мантия, которая простирается на 1560 километров вглубь. В основе же Марса находится расплавленное ядро радиусом 1830 километров. Это открытие оказалось одним из самых волнующих для ученых.

«Ученым потребовались сотни лет, чтобы измерить ядро ​​Земли. После миссий “Аполлона” им нужно было 40 лет, чтобы измерить ядро ​​Луны. InSight потребовалось всего два года, чтобы измерить ядро ​​Марса», — объяснил Саймон Штелер из швейцарского исследовательского университета ETH Zurich, один из авторов работ.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще ебольше интересного о космосе

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД: Запад пытается сформировать вокруг России пояс хаоса
Умер прогнавший американский крейсер контр-адмирал Богдашин
Песков указал на последовательную борьбу с коррупцией в России
МОК назвал «досадной ошибкой» карту с Крымом на сайте Олимпиады
Тест: отличите правду о дельфинах и китах от мифов
На Транссибе обрушился железнодорожный мост (видео)
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «Око Саурона». Что это (фото) Объекту более 100 млн лет
Авто
Самый доступный Chery получил новые комплектации Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 теперь предлагается в семи уровнях исполнения
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Популярные темы на «Детях»
ларчик просто открывался 619
Снова я... просто мысли в слух 572
Бюджет 522
Милые девушки, 516
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь