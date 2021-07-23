13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зонд показал, что находится внутри Марса
Опубликованы новые подробности о коре, мантии и расплавленном ядре Красной планеты.
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Ученые впервые узнали о том, из чего состоят кора и мантия Марса, какой они толщины, а также получили доказательства того, что ядро планеты расплавлено.
Сразу три научные статьи об этих открытиях были опубликованы накануне в Science.
Подобные измерения стали возможны благодаря сверхчувствительному сейсмометру, которым оснащен аппарат NASA InSight. Он приземлился на Марсе в 2018 году и с тех пор исследует сейсмическую активность и внутреннюю структуру планеты.
Ученые обнаружили, что кора Марса оказалась тоньше, чем ожидалось. Она может иметь два или даже три подслоя. Они достигают глубины 20−37 км. В отличие от Земли, на Марсе нет тектонических плит. Его кора представляет собой плоский сплошной слой.
Под корой расположена мантия, которая простирается на 1560 километров вглубь. В основе же Марса находится расплавленное ядро радиусом 1830 километров. Это открытие оказалось одним из самых волнующих для ученых.
«Ученым потребовались сотни лет, чтобы измерить ядро Земли. После миссий “Аполлона” им нужно было 40 лет, чтобы измерить ядро Луны. InSight потребовалось всего два года, чтобы измерить ядро Марса», — объяснил Саймон Штелер из швейцарского исследовательского университета ETH Zurich, один из авторов работ.
Анна Лысенко
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