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День в истории: 23 июляПродажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события
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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: отличите правду о дельфинах и китах от мифов

23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

Насколько хорошо вы знаете этих животных? Ответьте на вопросы нашего теста и определите, что из этих фактов является правдой, а что — мифом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

Во время загрузки произошла ошибка.
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