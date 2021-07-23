13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: отличите правду о дельфинах и китах от мифов
23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов.
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23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов.
Насколько хорошо вы знаете этих животных? Ответьте на вопросы нашего теста и определите, что из этих фактов является правдой, а что — мифом.
Екатерина Гура
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