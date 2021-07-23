Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что происходит на курортах Кубани из-за ковидных ограничений Как отразились и как еще отразятся ограничения на отдыхающих
Фоторепортажи
20В Германии ввели режим военной катастрофы
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
15:07 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отмечает снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России. При этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости, заявила в пятницу глава ведомства Анна Попова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
15:34 (мск)Некоммерческие организации не смогли вакцинировать 60% сотрудников по объективным причинам
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области. Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18 [регионах], и снижение — в 10 регионах Российской Федерации», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Крыму

Глава Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в Крыму, однако в целом ситуация остается напряженной.

«Есть некоторые тенденции к стабилизации. Из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 [муниципалитетах] — стабилизация, в 12 — пока сохраняется рост. Этот рост затрагивает курортные территории — это Ялта, Феодосия, Судак и Севастополь», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова отметила, что в целом ситуация в Крыму остается напряженной уже в течение четырех недель.

О заразившихся туристах

Доля вернувшихся с зарубежных курортов среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией россиян выросла за последние три недели, сообщила глава Роспотребнадзора.

«Среди всех заболевших COVID-19 в РФ доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодняшний день пока не превышает 1%. Но за три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4%, то сегодня это уже 0,7%. Это не абсолютные числа, это именно доля из числа заболевших», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам, которые собираются поехать в отпуск, заблаговременно привиться от коронавируса."Сегодня для безопасного отдыха на курортах Российской Федерации, за рубежом необходимо быть защищенным. Очень важно, собираясь в отпуск, помнить о том, что человек должен быть полностью иммунизирован и иметь сформировавшийся поствакцинальный иммунитет, и, таким образом, обеспечить себе отдых благополучный, спокойный, не опасаясь, что по возвращении состояние здоровья ухудшится, будут риски <…> инфицирования своих близких, — сказала она.

Заболеваемость в регионах

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в последние дни возросла более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях, сообщила Попова.

Читайте также
Мурашко: итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю

«Максимальный рост заболеваемости за последние пять суток — более чем на 20% — наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Попова сообщала, что максимальный рост заболеваемости ковидом за аналогичный период прошлой недели превысил 25% в 14 регионах России. Тогда она также назвала Томскую область и Ставропольский край и еще ряд субъектов.

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снижаются, отметила Попова.

В пяти регионах РФ уровень охвата тестированием на ковид все еще ниже 200 на 100 тыс. населения, заявила Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 192,6 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 078 522 случая заражения, выздоровели 5 450 004 человека, умерли 152 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
ЦБ назвал условия, при которых нового повышения ставки не будет
ВАДА раскритиковало форму сборной России с цветами флага
Зюганов рассказал о драке с Ельциным во дворе
Умер прогнавший американский крейсер контр-адмирал Богдашин
Жительница России победила в конкурсе фотографий на телефон
МОК назвал «досадной ошибкой» карту с Крымом на сайте Олимпиады
Мурашко в эфире «Знания» призвал повысить уровень медпросвещения
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Здоровье
Женщина ослепла из-за ошибки врачей, прозрела и не узнала себя Ей был неправильно поставлен диагноз.
Hi-Tech
Вот это вид. Россиянка выиграла в конкурсе фотографий на iPhone Посмотрите на снимки финалистов
Авто
Экс-участник «Дома-2» посадил 8-летнего сына за руль Блогер Антон Гусев попробовал научить ребенка вождению и снял это на видео, которым заинтересовалась полиция
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 312
Верю - не верю, или про троллей 223
Книжки для ... 114
Соседский ребенок слишком общительны 88
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь