10:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Робот-пылесос Redmond на АлиЭкспресс продают дешевле с секретным промокодом
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Redmond RV-R150 для сухой и влажной уборки может работать 120 минут без перерыва. Этого хватает, чтобы пропылесосить и вымыть 3-комнатную квартиру. Уровень шума у пылесоса очень низкий - всего 65 Дб, а поэтому его можно запускать даже ночью. У этой модели есть еще одна изюминка - сверхточные датчики. Они помогают пылесосу составлять очень точную карту и грамотно обходить препятствия, включительно со ступеньками и порогами.Перейти в магазин >>
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