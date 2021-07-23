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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне вручную оттащили перевернувшийся грузовик ради проезда скорой

В Новороссийске около 20 человек вручную оттащили грузовик на дороге ради проезда скорой помощи, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Instagram городской больницы.

Как стало известно, ночью 23 июля на выезде из Новороссийска перевернулась фура, перегородив движение по трассе. На дороге образовалась пробка из автомобилей. Позднее там же попыталась проехать скорая помощь, которая везла в больницу Анапы годовалого ребенка в тяжелом состоянии.

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Водители автомобилей, стоявших в пробке, решили вручную подвинуть перевернувшийся большегруз. Им удалось это сделать, и скорая смогла проехать дальше. Один из очевидцев заснял этот момент на видео. Судя по кадрам, в операции участвовали около 20 человек, включая водителя скорой.

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В Instagram-аккаунте больница поблагодарила неравнодушных людей «за высокий уровень культуры и личную ответственность, которые, услышав сигнал сирены, помнят: “Меня этот тоже касается”». «Бригада скорой помощи лично говорит “спасибо”!» — добавили в медучреждении.

Во время загрузки произошла ошибка.
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