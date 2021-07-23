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21:28 (мск), источник: ТАСС

Собянин: в Москве от коронавируса привили 1 млн пенсионеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 1 млн граждан пенсионного возраста вакцинировались от коронавируса в Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно просто в разы, в разы меньше смертность. Поэтому я бы еще раз обратился к москвичам старшего поколения: вот сейчас даже на спаде заболеваемости [вы можете] прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, [и] все-таки вакцинироваться», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

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