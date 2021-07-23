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23 июля, источник: РБК

РФПИ отреагировал на задержку поставок «Cпутника V» в Аргентину

РФПИ, участвующий в дистрибуции российской вакцины за рубежом, впервые прокомментировал сообщения о проблемах с поставкой «Спутника V» в Аргентину и рисках разрыва контракта. О них фонд предупреждал Буэнос-Айрес.

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Источник: Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что активно работает над продолжением бесперебойных поставок вакцины от COVID-19 «Спутник V» после сообщений о том, что в стране складывается критическая ситуация из-за задержек поставок. Комментарий фонда поступил в РБК.

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«РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины “Спутник V” продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет. Положительный опыт использования “Спутника V” в Аргентине показал исключительную безопасность и эффективность российской вакцины, которая уже производится на территории этой страны и является одной из наиболее востребованных вакцин против новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

В РФПИ также сообщили, что работают над обеспечением бесперебойных поставок вакцины и что в сентябре производство препарата увеличится. «Благодаря локализации производства во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине в декабре 2020 года. Аргентина стала третьей в мире страной, которая разрешила использовать российскую вакцину, после самой России и Белоруссии. В январе первой дозой «Спутника V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес.

Согласно отчетам Минздрава страны, российская вакцина — самый популярный препарат для вакцинации в Аргентине. По состоянию на начало июля в стране применили уже 6,9 млн доз российской вакцины — больше, чем китайской вакцины Sinopharm и британско-шведского препарата от AstraZeneca. В соответствии с теми же данными какие-либо побочные эффекты были зафиксированы только в 0,55% случаев вакцинации, и большинство из них заключались в банальном повышении температуры и легком недомогании.

Двадцать третьего июля аргентинская газета La Nacion опубликовала содержание письма, которое советник президента Аргентины Сесилия Никколини направила первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману. Из него следовало, что Аргентина столкнулась с задержками поставок новых партий препарата. Ситуацию Никколини охарактеризовала как «критическую».

Для вакцинации пожилых аргентинцев власти ожидали 10 или 11 июля поставки как минимум 1 млн доз второго компонента вакцины. Однако партия пришла только 13 июля и в объеме 550 тыс. доз. Всего Аргентина не получила в июле 5,5 млн доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 млн — второго. Никколини предупредила, что такие задержки могут привести к разрыву контракта.

Мария Лисицына, Георгий Тадтаев

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