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23 июля, источник: ТАСС

Авиасообщение с курортами Египта возобновят с 9 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Источник: AP 2021

«С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

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Ранее Россия направила в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

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