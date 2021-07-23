23 июля, источник: ТАСС
Авиасообщение с курортами Египта возобновят с 9 августа
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва —
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва —
Ранее Россия направила в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений.
Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из
В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.
8 июля Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.