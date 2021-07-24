В Ассоциации туроператоров России предупредили о высоких ценах на курортах Египта

«Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — сказала Ломидзе.
При этом пока сложно прогнозировать, с какого именно уровня будут стартовать цены на туры на египетские курорты, отметила она.
Ранее в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили журналистам, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа, по пять рейсов в неделю. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемической обстановки.