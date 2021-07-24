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05:22 (мск), источник: ТАСС

В Ассоциации туроператоров России предупредили о высоких ценах на курортах Египта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Цены на отдых на курортах Египта для россиян пока будут высокими, поскольку разрешено мало рейсов, и, скорее всего, пока речь про чартеры не идет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Источник: AP 2021

«Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — сказала Ломидзе.

При этом пока сложно прогнозировать, с какого именно уровня будут стартовать цены на туры на египетские курорты, отметила она.

Ранее в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили журналистам, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа, по пять рейсов в неделю. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемической обстановки.

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