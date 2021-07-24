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03:32 (мск), источник: РБК

Британские медики сообщили о новом штамме коронавируса

Пока у специалистов нет данных, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание или снижает эффективность вакцин. Первый случай заражения штаммом B.1.621 зарегистрировали в Колумбии в январе, с тех пор его выявили в 26 странах.

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Источник: РИА "Новости"

Специалисты британской службы общественного здравоохранения (PHE) выявили в стране распространение новой мутации коронавируса B.1.621, сообщает ведомство.

По его данным, в Великобритании подтверждено 16 случаев заражения этим штаммом SARS-CoV-2, большинство из них связаны с поездками за границу.

Сейчас у специалистов нет данных о том, что новый вариант вируса вызывает более тяжелое заболевание или снижает эффективность используемых вакцин. Медики проводят лабораторные испытания, чтобы понять, как мутация повлияла на поведение вируса.

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, первый зарегистрированный случай заражения штаммом SARS-CoV-2 B.1.621 произошел в Колумбии в январе. С тех пор, пишет Forbes со ссылкой на международную платформу GISAID, которая обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса, его выявили в 26 странах. Рост заболевания произошел в июне и июле, почти половина зарегистрированных случаев приходится на США.

Сейчас в Великобритании преобладает дельта-штамм коронавируса, или индийский вариант. По данным PHE, в стране зафиксировано 286 тыс. случаев заражения этим вариантом.

Как сообщили в ВОЗ, индийский вариант выявлен почти во всех странах Европы.

Он будет основным в мире в ближайшие месяцы и продолжит распространяться, если не появятся более конкурентоспособные штаммы, предупредили специалисты.

Наталия Анисимова

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