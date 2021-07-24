МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — сказал собеседник агентства.
В МВД отметили, что по согласованию с региональными властями готовы в дальнейшем распространять данную систему по всей территории страны.
«Препятствий для этого нет», — сообщили в ведомстве.
На сегодняшний день выявление по камерам водителей, не пристегнувших ремень и использующих во время движения мобильный телефон, осуществляется только в Москве. С начала года сотрудники полиции выписали в столице по камерам почти 56 тыс. штрафов за данные правонарушения.
Вместе с тем в МВД добавили, что в Татарстане и Тамбовской области развивается практика автоматической фиксации водителей, не пристегнувших ремень. «На данный момент на основании материалов, зафиксированных средствами автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения, в Республике Татарстан по статье 12.6 КоАП РФ (»Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов«) вынесено порядка 800 постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств, в Тамбовской области — 5,3 тысячи», — добавили в пресс-центре.