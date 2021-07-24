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11:53 (мск), источник: ТАСС

Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе министерства.

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Источник: РИА "Новости"

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — говорится в сообщении.

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В рекомендациях отмечается, что вакцины, исходя из известных данных, не представляют опасность для беременных женщин или плода. К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения COVID-19, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. При этом ожирение увеличивает такие риски в 2,3 раза, поскольку часто оно сочетается с соматическими, эндокринными и другими заболеваниями, метаболическими расстройства и иммунными нарушениями.

«Применять вакцину Гам-КОВИД-Вак (“Спутник V”) при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т. е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — говорится в тексте документа.

Онкологические заболевания

Вакцинация от коронавируса «Спутником V» без ограничений рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания, уточнили в ведомстве.

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Прививать «Спутником V» онкологических пациентов, получающих лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендовано по меньшей мере за две недели до начала такого лечения, интервала между курсами, начала или завершения лучевой терапии.

Отмечается, что теоретические предпосылки к повышению риска осложнений после вакцинации отсутствуют, так как ни один из российских препаратов не содержит живой вирус. «В то же время остается неизученной эффективность вакцинации у пациентов со скомпрометированной иммунной системой (например, у пациентов с лимфопенией, лейкопенией, нейтропенией). Нельзя исключить снижение эффективности вакцинации у пациентов данной группы по аналогии с данными, полученными в отношении вакцины против гриппа», — говорится в документе.

В Минздраве отмечают, что без ограничений могут прививаться пациенты, длительно получающие курсы циклического лечения, но не имеющие признаки гематологической токсичности, и те, кто получает в том числе гормональную терапию. Эти виды лечения обычно не вызывают значимых побочных эффектов и не влияют на показатели крови, пояснили в министерстве. Пациентам с онкогематологическими заболеваниями рекомендовано прививаться либо до начала лечения, либо в процессе при достижении стабильного уровня лимфоцитов.

«Если пациенту с онкозаболеванием запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции (в ряде источников звучат несколько дней до хирургического вмешательства) либо после выписки из хирургического стационара», — уточняется в рекомендациях.

Вакцинация «Эпиваккороной» противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

Противопоказания к вакцинации

Минздрав рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против коронавируса на 30 дней с последующей консультацией врача.

«В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 — на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», — говорится в документе.

Отмечается, что при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии. При этом решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в медорганизации, где наблюдается пациент.

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«Несоблюдение противопоказаний, необоснованные медицинские отводы от прививок приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергическими заболеваниями, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказываются беззащитными перед новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая у них протекает особенно тяжело», — отмечается в тексте рекомендаций.

Так, к противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации всеми российскими вакцинами, относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или препарату, содержащему аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания. Подчеркивается, что беременность не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V».

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