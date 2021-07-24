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20:34 (мск), источник: Forbes

Бывшая жена Ротенберга обратилась в полицию из-за «захвата» виллы во Франции

Наталья Ротенберг, бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга, пожаловалась в полицию Лазурного берега на незаконное проникновение в жилище. Получение жалобы местная полиция подтвердила газете Nice Matin. Ротенберг не смогла попасть на виллу Shoshana в Сен-Жан-Кап-Ферра, отмечает издание.

Источник: РИА "Новости"

На своей странице в Facebook бывшая супруга Ротенберга написала, что 10 июля произошел «захват» ее виллы во Франции «радикальными террористами». По ее словам, они «силой выгнали» ее сотрудников с территории, а также «избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу». «Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность», — заявила Ротенберг.

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В то же время компания Аркадия Ротенберга SCI Villa Shoshana, с которой связалась Nice Matin, назвала себя владельцем виллы. Бывшая жена миллиардера «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит», отметила адвокат главы компании Софи Жонке.

Источник в окружении Натальи Ротенберг сообщил Forbes, что это уже не первый инцидент такого рода, и в 2019 году Наталья также не смогла попасть на виллу, однако тогда с помощью суда и судебных приставов удалось попасть в здание. По его словам, Наталья «в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга», так как она была уверена, что они остались с ним в дружеских отношениях.

Собеседник Forbes добавил, что Наталья обсуждала с Аркадием Ротенбергом сложившуюся ситуацию, и «в личном общении проблем не возникало». Источник добавил, что по решению суда о разводе Наталье и детям должны были отойти четыре дома, включая виллу в Ницце, однако все четыре дома до сих пор ей не переданы.

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Высокий суд Лондона постановил, что Наталья Ротенберг должна получить 40% виллы Shoshana, тогда как еще 60% должно принадлежать дочери экс-супругов, отмечает телеканал France 3. Он указывает, что SCI Villa Shoshana по сей день не выполнила это требование. Компания также обратилась в суд, чтобы добиться выселения бывшей жены миллиардера, сообщает канал. Слушание по этому вопросу будет проведено в октябре.

Forbes обратился к представителям Аркадия и Натальи Ротенберг за комментариями.

Аркадий и Наталья Ротенберг состояли в браке с 2005 по 2013 год. Бракоразводный процесс шел в России и в Лондоне. Наталья Ротенберг рассказывала The Bell, что по итогам развода не получила долей в бизнесе бывшего мужа, ограничившись недвижимостью и имуществом для личного пользования.

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