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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США собрались 140 двойников Хемингуэя (видео)

Жюри выберет лучшего из них.

На острове Ки-Уэст во Флориде собрались около 140 похожих на Эрнеста Хемингуэя мужчин, чтобы состязаться за звание лучшего двойника знаменитого писателя.

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На Ки-Уэсте Хемингуэй жил с 1931 по 1939 год. На острове сохранился дом писателя, в котором он работал над черновиками романа «Прощай, оружие!» и завершил книгу «Иметь и не иметь».

«Дни Хемингуэя» проходят во Флориде регулярно, а конкурс двойников — уже около 30 лет.

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Участники конкурса не только отращивают седую бороду, но и одеваются как писатель. Некоторые из них участвуют в конкурсе каждый год в течение десятков лет.

В 2020 году состязание отменили из-за коронавируса, а в 2019 году звание лучшего двойника Хемингуэя завоевал банкир из Теннесси Джо Макси. Победитель 2021 года станет известен вечером 24 июля.

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Анна Лысенко

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