11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США собрались 140 двойников Хемингуэя (видео)
Жюри выберет лучшего из них.
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На острове
На
«Дни Хемингуэя» проходят во Флориде регулярно, а конкурс двойников — уже около 30 лет.
Участники конкурса не только отращивают седую бороду, но и одеваются как писатель. Некоторые из них участвуют в конкурсе каждый год в течение десятков лет.
В 2020 году состязание отменили
Анна Лысенко