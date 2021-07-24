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14:03 (мск), источник: Известия

В «Векторе» оценили угрозу птичьего гриппа H5N6 для россиян

В России не зафиксировано случаев заражения человека птичьим гриппом H5N6. Нет основания для того, чтобы полагать, что случаи возникнут в будущем. Об этом 24 июля рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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Источник: AP 2021

«В Российской Федерации не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6, и в настоящее время нет оснований говорить о возрастании риска возникновения таких случаев в будущем», — сообщили ТАСС в «Векторе».

В Гонконге днем ранее сообщили о трех случаях заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6. Один из пациентов скончался.
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Скончавшимся после заражения пациентом оказалась 51-летняя женщина из Сюаньханя провинции Сычуань. Она контактировала с домашней птицей. Первые симптомы появились у нее 25 июня, а 3 июля ее госпитализировали. Умерла пациентка на следующий день.

Вспышка птичьего гриппа H5N6 была зафиксирована в китайской провинции Сычуань в феврале текущего года. На одной из ферм уезда Сичун из 2497 птиц, проживающих на ферме, заразились и погибли 1840.

1 июня в Китае был зарегистрирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. 41-летний мужчина почувствовал себя плохо в конце апреля. Состояние ухудшалось, и он был госпитализирован.

В тот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич рассказал, что организация проводит оценку рисков нового штамма птичьего гриппа, впервые обнаруженного у человека.

В мае ученые из Китая предположили, что состав и история мутации вируса птичьего гриппа H5N8 могут привести еще к одной пандемии.

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