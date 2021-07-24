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15:06 (мск), источник: ТАСС

Два самолета «Руслан» с гумпомощью вылетели на Кубу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Два самолета Ан-124 «Руслан» Военно-транспортной авиации ВКС России вылетели на Кубу с грузом гуманитарной помощи — продовольствием, индивидуальными средствами защиты и более 1 млн масок. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению президента РФ самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 “Руслан” Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения», — сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолеты доставят на Кубу более 88 тонн груза.

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11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации.

Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США, в настоящий момент ситуация взята под контроль.

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