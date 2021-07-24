15:06 (мск), источник: ТАСС
Два самолета «Руслан» с гумпомощью вылетели на Кубу
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Два самолета Ан-124 «Руслан»
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«По поручению президента РФ самолетами
В ведомстве уточнили, что самолеты доставят на Кубу более 88 тонн груза.
11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации.
Президент страны Мигель