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15:43 (мск), источник: РБК

Росстат объяснил выборами новый перенос переписи населения

Перепись населения в России вновь перенесли, она пройдет на две недели позже, чем планировалось ранее: не с 1 по 31 октября, а с 15 октября по 14 ноября, следует из проекта постановления правительства. Документ подготовило Минэкономразвития, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В Росстате пояснили РБК, что что перенести перепись было предложено после обсуждения с руководством регионов.

Источник: РИА "Новости"

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», — указали в статслужбе.

Накануне прошло совещание под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова с регионами, на котором было принято решение сдвинуть сроки переписи.

Как пояснил руководитель Росстата Павел Малков, это связано с тем, что ресурсы и ИТ-инфраструктура, которые планируется задействовать в переписи в регионах, будут чуть ранее использоваться в едином дне голосования (19 сентября).

Росстату нужно будет время, чтобы перенастроить эту ИТ-инфраструктуру, а людям — «дать немного отдохнуть».

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До этого власти несколько раз переносили перепись населения. Изначально она должна была пройти в октябре 2020 года. Однако в апреле Росстат предложил перенести перепись на следующий год в связи с распространением коронавируса.

В феврале сроки вновь сдвинули на сентябрь, объяснив решение сохраняющейся неопределенностью с эпидемиологической обстановкой. Тогда в Росстате пояснили, что выбрали новую дату на основании анализа ситуации с COVID-19 в 2020 году.

«Мы посмотрели, как развивалась эпидемия в прошлом году: самый минимальный месяц, когда был спад заболеваемости и смертности, это был сентябрь», — сказал замруководителя ведомства Павел Смелов. По его словам, в дальнейшем, в октябре, наблюдается традиционный всплеск простудных заболеваний.

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Затем перенести перепись уже с сентября на октябрь на совещании с президентом предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он пояснил, что перепись совпадет по времени с предвыборной кампанией, поскольку в сентябре должны пройти выборы в Госдуму.

«Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение где-то вызовет и прямое раздражение. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах», — отметил он. Президент Владимир Путин согласился с Турчаком и поручил проработать этот вопрос.

Последняя перепись населения в России прошла в октябре 2010 года. Тогда население страны составило 142,9 млн человек, а число частных домохозяйств — 54,6 млн.

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