Росстат объяснил выборами новый перенос переписи населения

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», — указали в статслужбе.
Накануне прошло совещание под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова с регионами, на котором было принято решение сдвинуть сроки переписи.
Как пояснил руководитель Росстата Павел Малков, это связано с тем, что ресурсы и ИТ-инфраструктура, которые планируется задействовать в переписи в регионах, будут чуть ранее использоваться в едином дне голосования (19 сентября).
Росстату нужно будет время, чтобы перенастроить эту ИТ-инфраструктуру, а людям — «дать немного отдохнуть».
До этого власти несколько раз переносили перепись населения. Изначально она должна была пройти в октябре 2020 года. Однако в апреле Росстат предложил перенести перепись на следующий год в связи с распространением коронавируса.
В феврале сроки вновь сдвинули на сентябрь, объяснив решение сохраняющейся неопределенностью с эпидемиологической обстановкой. Тогда в Росстате пояснили, что выбрали новую дату на основании анализа ситуации с COVID-19 в 2020 году.
«Мы посмотрели, как развивалась эпидемия в прошлом году: самый минимальный месяц, когда был спад заболеваемости и смертности, это был сентябрь», — сказал замруководителя ведомства Павел Смелов. По его словам, в дальнейшем, в октябре, наблюдается традиционный всплеск простудных заболеваний.
Затем перенести перепись уже с сентября на октябрь на совещании с президентом предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он пояснил, что перепись совпадет по времени с предвыборной кампанией, поскольку в сентябре должны пройти выборы в Госдуму.
«Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение где-то вызовет и прямое раздражение. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах», — отметил он. Президент Владимир Путин согласился с Турчаком и поручил проработать этот вопрос.
Последняя перепись населения в России прошла в октябре 2010 года. Тогда население страны составило 142,9 млн человек, а число частных домохозяйств — 54,6 млн.