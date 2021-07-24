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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: российскую пару, сообщившую детали по крушению MH17, могут экстрадировать из Нидерландов

Российской паре, которая предоставила голландским властям важную информацию о крушении самолета Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе, грозит экстрадиция из Нидерландов, сообщает газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы. О какой именно информации идет речь, издание не рассказывает.

Источник: Reuters

По информации газеты, данные об авиакатастрофе 2014 года стали известны Игорю и Елене (имена вымышленные) случайно. В 2016 пара решила переехать в Нидерланды и запросила убежище.

При этом они рассказали известные им сведения о крушении Boeing-777 лишь в 2018 году. Миграционная служба и судьи посчитали нелогичным и заслуживающим порицания то, что он не раскрыли правду сразу.

«Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену», — говорится в публикации De Volkskrant.

Самолет рейса MH17 упал 17 июля 2014 года в Донбассе, все пассажиры и экипаж (298 человек) погибли. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Согласно выводам Объединенной следственной группы, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. Следственная группа также утверждала, что зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, размещенной в Курске. Россия неоднократно отрицала все обвинения в причастности к катастрофе.

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