20:56 (мск), источник: Известия
Климатолог объяснил аномальные морозы на юге Африки
Значительное понижение температуры в
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«Мне кажется, что поводов для паники нет, это просто холодное вторжение [воздушных масс].
Специалист напомнил, что подобные аномалии происходили не только в Африке, такое случалось и на юге. В частности, отметил Семенов, вторжения холодных воздушных масс достигали средиземноморских широт, так, в России замерзало Азовское море.
«Мне сложно это уместить в контекст изменений климата», — добавил климатолог.
Ночью 24 июля в центральную часть ЮАР пришли морозы. В 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Синоптики сообщили, что таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений.
В Йоханнесбурге температура воздуха упала до минус 7 градусов. Предыдущий рекорд холодов — минус 6,3 градуса был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.
Синоптики рассказали, что впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег,
Резкое похолодание пришло на юг Африки из Антарктики. Ожидается, что холода продержатся на территории ЮАР еще неделю.