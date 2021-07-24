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20:56 (мск), источник: Известия

Климатолог объяснил аномальные морозы на юге Африки

Значительное понижение температуры в Южно-Африканской Республике, зафиксированное в 19 районах страны, можно объяснить аномалиями погоды, заявил 24 июля замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Мне кажется, что поводов для паники нет, это просто холодное вторжение [воздушных масс]. По-моему, это просто погодная аномалия, значительно крупнее такая, не более», — цитирует его «Говорит Москва».

Он сообщил, что в настоящее время в Южном полушарии в разгаре зима, над Антарктидой холодно, антарктические моря покрыты льдом, в связи с чем в определенных условиях случаются вторжения холодных антарктических масс.

Специалист напомнил, что подобные аномалии происходили не только в Африке, такое случалось и на юге. В частности, отметил Семенов, вторжения холодных воздушных масс достигали средиземноморских широт, так, в России замерзало Азовское море.

«Мне сложно это уместить в контекст изменений климата», — добавил климатолог.

Ночью 24 июля в центральную часть ЮАР пришли морозы. В 19 районах страны были побиты исторические рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса. Синоптики сообщили, что таких низких температур там не было за весь период метеорологических наблюдений.

В Йоханнесбурге температура воздуха упала до минус 7 градусов. Предыдущий рекорд холодов — минус 6,3 градуса был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.

Синоптики рассказали, что впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.

Резкое похолодание пришло на юг Африки из Антарктики. Ожидается, что холода продержатся на территории ЮАР еще неделю.

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