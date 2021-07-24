17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российские археологи нашли клад в сгоревшей Фанагории
Находка говорит о масштабах катастрофы, случившейся в VI веке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Во время раскопок древнегреческой колонии Фанагория российские археологи обнаружили клад раннехристианского времени, сообщает Институт археологии РАН.
Узелок с 80 монетами был спрятан в горло старой разбитой амфоры и присыпан землей. «Сам контекст находки говорит о чрезвычайных обстоятельствах, при которых клад был спрятан, о внезапном нападении врагов», — говорят археологи.
Экспедиция исследовала слой городского пожара VI века нашей эры, в котором погибли жилые дома, винодельни и общественные здания. «Большое количество золы, сажи, фрагментов сгоревших деревянных перекрытий зданий, битой посуды и остатков обгоревшего зерна в амфорах говорят о масштабах катастрофы», — отмечают исследователи.
Неподалеку была обнаружена также мраморная столешница и купель для крещения, которые свидетельствуют о разрушении врагами существовавшей поблизости раннехристианской базилики. В слое пожара нашли золотую монету византийского императора Юстиниана I (527−565 годы), которая позволила археологам установить дату катастрофы.
Фанагория была расположена на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове. Город служил второй после Пантикапея столицей эллинистического Боспорского царства. Руины города сохранились неподалеку от современного поселка Сенной в Краснодарском крае.
Анна Лысенко
Еще больше интересного об археологии