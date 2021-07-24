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22:28 (мск), источник: Известия

Российский Як-40 с электродвигателем совершил первый полет на авиасалоне МАКС

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил первый полет в рамках испытаний. Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Источник: РИА "Новости"

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», — приводят сообщение фонда «РИА Новости».

Отмечается, что гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5−20%, добавили в ФПИ.
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Там также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.

20 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что самолет «Байкал», который должен сменить Ан-2 «кукурузник», планируется дооснастить электродвигателем. Он добавил, что поставки воздушного судна должны начаться в 2023 году.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец «Байкала» — нового пассажирского самолета на девять мест, который призван заменить устаревший самолет Ан-2.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21−310.

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